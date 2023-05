Stand: 29.05.2023 15:25 Uhr Rassismus-Vorwurf: NFV leitet Verfahren ein

Anlässlich der Begegnung Bremer SV gegen den FC Teutonia Ottensen 05 in der Fußball-Regionalliga Nord hat der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) ein Verfahren eingeleitet. Die Hamburger hatten die Partie vom letzten Spieltag nach einer vermeintlich rassistischen Äußerung beendet. Ein Spieler des Bremer SV soll seinen Gegenspieler in rassistischer Weise beleidigt haben, so lautet der Vorwurf der Hamburger, die kurz vor der Pause beim Stand von 2:1 gemeinschaftlich das Spielfeld verlassen hatten. | 29.05.2023 15:20