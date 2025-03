Stand: 05.03.2025 10:02 Uhr Rassismus-Vorwürfe bei Hansa-Kiel: DFB-Verhandlung am Freitag

Die Vorkommnisse während eines U19-Spiels zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel am 1. Februar werden am Freitag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt. Kiels Fußballer hatten von rassistischen Beleidigungen auf dem Spielfeld sowie zusätzlichen rassistischen Äußerungen seitens der Zuschauer berichtet und sich daraufhin geweigert, weiterzuspielen. Der Schiedsrichter brach das Spiel in der ersten Minute der Nachspielzeit beim Stand von 4:3 ab. | 05.03.2025 10:02