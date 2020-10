Stand: 13.10.2020 11:45 Uhr Rashica wieder im Werder-Training

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist mit dem zuletzt fehlenden Angreifer Milot Rashica in die Vorbereitung auf das Duell beim SC Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) gestartet. Der 24-Jährige trainierte am Dienstag wieder mit seinen Teamkollegen, wie der Verein mitteilte. Rashica hatte nach seinem in der vergangenen Woche geplatzten Wechsel zu Bayer Leverkusen einige Tage freibekommen und zudem mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. | 13.10.2020 11:44