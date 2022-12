Stand: 31.12.2022 13:37 Uhr Rally Dakar: Eutiner von Zitzewitz auf Rang sieben

Der Eutiner Dirk von Zitzewitz ist an der Seite von Yazeed Al-Rahji (Saudi-Arabien) solide in die 45. Rallye Dakar gestartet. Das Toyota-Duo beendete den 12,56 km kurzen Prolog am Silvestertag im "Sea Camp" am Ufer des Roten Meeres auf Rang sieben, 16 Sekunden hinter den schwedischen Tagessiegern Mattias Ekström/Emil Bergkvist im Hybridauto von Audi. Die 45. Austragung des legendären Wüstenrennens führt über 8.549 Kilometer durch Saudi-Arabien. | 31.12.2022 13:36