Stand: 05.04.2025 14:04 Uhr Radsport: Hamburger Dankowski beerbt Scharping als BDR-Präsident

Nach 20 Jahren ist Schluss für Rudolf Scharping an der Spitze des deutschen Radsportverbandes. Der frühere Bundesverteidigungsminister hat sich am Sonnabend auf der Bundeshauptversammlung in Würzburg verabschiedet. Die Delegierten wählten den Hamburger Wirtschaftsprüfer Bernd Dankowski einstimmig zum neuen Präsidenten, Scharping hatte nicht mehr kandidiert. Der 61-jährige Dankowski hatte in den vergangenen beiden Jahren bereits als Vizepräsident fungiert. | 05.04.2025 14:04