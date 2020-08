Stand: 19.08.2020 12:11 Uhr

Radsport: D-Tour 2021 startet in Stralsund

Die viertägige Deutschland-Tour der Radprofis wird im kommenden Jahr über insgesamt 727 Kilometer von der Ostsee nach Franken führen. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Die erste Etappe startet in Stralsund. Der letzte Tagesabschnitt wird in Nürnberg enden. Die Rundfahrt soll in der zweiten August-Hälfte ausgetragen werden. Das genaue Datum wird der Weltverband UCI im Herbst bekanntgegeben. In diesem Jahr musste die Deutschland-Tour wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. | 19.08.2020 12:10