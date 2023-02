Stand: 20.02.2023 14:50 Uhr Radsport: Buchholzer Arndt bei UAE-Tour-Auftakt auf Rang fünf

Der deutsche Radprofi Nikias Arndt (Buchholz) vom Team Bahrain Victorious ist beim Auftakt der UAE Tour in die Top 10 gesprintet. Beim Tagessieg des Belgiers Tim Merlier (Soudal-Quick Step) wurde Arndt Fünfter. Am Dienstag wird die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Einzelzeitfahren in Khalifa Port (17,2 km) fortgesetzt. Die UAE Tour endet am Sonntag nach sieben Etappen in Jebel Hafeet. | 20.02.2023 14:38