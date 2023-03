Stand: 11.03.2023 17:44 Uhr Radprofi Kämna fällt bei Tirreno-Adriatico zurück

Radprofi Lennard Kämna aus Wedel hat den souverän führenden Primoz Roglic bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico nicht mehr in Gefahr bringen können und ist vor der Abschlussetappe in der Gesamtwertung zurückgefallen. Der deutsche Zeitfahrmeister erreichte am Sonnabend auf dem sechsten Teilabschnitt nach 193 schweren Kilometern 20 Sekunden hinter Tagessieger Roglic das Ziel in Osimo und rutschte damit vom zweiten auf den vierten Platz ab. Roglic war im Finale wieder nicht zu schlagen und gewann die dritte Etappe in Serie. Der dreimalige Vuelta-Sieger liegt nun in der Gesamtwertung 18 Sekunden vor Almeida und 23 Sekunden vor Hart. Kämna, der nach der vierten Etappe noch das Leadertrikot übernommen hatte, folgt 34 Sekunden zurück auf Platz vier. | 11.03.2023 15:18