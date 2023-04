Stand: 21.04.2023 16:01 Uhr Radprofi Kämna Sechster bei Giro-Generalprobe

Auf dem sechsten Platz hat Radprofi Lennard Kämna seine Generalprobe für den Giro d'Italia bei der Tour of the Alps beendet. Der 26 Jahre alte "Bora-hansgrohe"-Profi schloss am Freitag das anspruchsvolle fünftägige Rennen in Italien mit 45 Sekunden Rückstand auf den britischen Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart ab. Kämna hatte am Mittwoch auf der dritten Etappe seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 106. Giro d'Italia startet am 6. Mai mit einem Einzelzeitfahren in Fossacesia Marina. | 21.04.2023 15:45