Radprofi Kämna: Nicht zur Tour, Fokus auf den Giro

Radprofi Lennard Kämna wird im kommenden Jahr nicht bei der Tour de France starten, sondern den Giro d'Italia in Angriff nehmen. Der 26-Jährige aus Fischerhude bei Bremen will 2023 erstmals bei einer großen Rad-Rundfahrt das Augenmerk auf einen Platz in der Gesamtwertung richten, nachdem er in den vergangenen Jahren bereits Etappen bei der Tour und dem Giro gewann. "Jetzt kommt langsam die Zeit, wo man sagt, man probiert es mal oder eben nicht", sagte Kämna. Der frühere Junioren-Weltmeister soll dafür beim deutschen Bora-hansgrohe-Team alle Freiheiten genießen. | 14.12.2022 09:34