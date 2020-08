Stand: 16.08.2020 10:47 Uhr

Radprofi Greipel übt deutliche Kritik

Radprofi Andre Greipel hat nach den zahlreichen Stürzen beim 72. Criterium du Dauphine deutliche Kritik geäußert. "Das ist von den Organisatoren respektlos gegenüber all den Fahrern. Die Gesundheit zu riskieren, um am Ende der Abfahrt das Ergebnis zu haben, dass zwei Kandidaten für das Gesamtklassement raus sind", schrieb der Rostocker am Sonntag bei "Twitter". Unter anderen musste die deutsche Tour-de-France-Hoffnung Emanuel Buchmann nach einem Sturz auf einer Abfahrt auf der vierten Etappe aufgeben. | 16.08.2020 10:10