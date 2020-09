Stand: 23.09.2020 08:56 Uhr

Radprofi Arndt verpasst WM-Einzelzeitfahren

Radprofi Nikias Arndt aus Buchholz in der Nordheide verpasst das Einzelzeitfahren bei der WM in Imola/Italien. Der 28-Jährige ist erkältet und wird in dem Rennen ersetzt. Ob Arndt am Sonntag beim Straßenrennen starten kann, sei noch offen, teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit. | 23.09.2020 09:16