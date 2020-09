Stand: 07.09.2020 11:52 Uhr

Radprofi Arndt kritisiert Tour-Fans

Radprofi Nikias Arndt hat das Verhalten der Fans bei den beiden Pyrenäen-Etappen der Tour de France am Wochenende kritisiert. "Es war teils ein wenig enttäuschend. Ich hätte mir von den Zuschauern ein bisschen mehr Verständnis gewünscht, dass sie uns Fahrer mehr schützen", sagte der 28 Jahre alte Buchholzer. Er habe generell nichts dagegen, wenn die Zuschauer an die Strecke kämen, "aber es wäre gut, wenn sich nicht so große Pulks bilden, sondern sie sich wenigstens ein bisschen verteilen und eine Maske auf haben." | 07.08.2020 11:48