Radprofi Arndt klettert bei UAE-Tour auf Rang drei

Der deutsche Radprofi Nikias Arndt (Buchholz in der Nordheide) hat sich auf der zweiten Etappe der UAE-Tour auf den dritten Gesamtrang verbessert. Sein Team Bahrain-Victorious holte sich am Dienstag im Mannschaftszeitfahren auf der etwa 17 Kilometer langen Strecke mit dem Ziel Khalifa Port den vierten Rang. Der 31-jährige Arndt war am Montag bei der ersten Etappe der Rundfahrt beachtlicher Fünfter geworden. Das belgische Team Soudal Quick-Step gewann angeführt von Superstar Remco Evenepoel am zweiten Tag des Rennens das Teamzeitfahren. Mit einer Sekunde Rückstand fuhr das Team Education-EasyPost auf Rang zwei. | 21.02.2023 14:49