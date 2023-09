Stand: 03.09.2023 17:19 Uhr Rad: Kämna feiert Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt

Radprofi Lennard Kämna hat seinen ersten Etappensieg bei der Vuelta gefeiert und damit den Berg-Hattrick bei den drei großen Landesrundfahrten komplettiert. Der 26-Jährige aus Fischerhude triumphierte am Sonntag bei der Gipfelankunft der neunten Etappe auf dem Alto Caravaca da la Cruz bei Murcia nach einer 130 km langen Flucht in einer Ausreißergruppe schließlich klar vor dem Italiener Matteo Sobrero. Der Sieg bei der Spanien-Rundfahrt fehlte Kämna noch in seiner Sammlung. Bei der Tour de France 2020 hatte er in Villard-de-Lans triumphiert, 2022 gewann er die Giro-Etappe am Ätna. | 03.09.2023 17:17