Stand: 22.08.2022 11:23 Uhr Rad: Deutschland-Tour ohne Kämna

Radprofi Lennard Kämna wird nicht an der diesjährigen Deutschland-Tour teilnehmen, die am MIttwoch in Weimar startet. Der 25-Jährige aus Fischerhude bei Bremen wurde von seinem Team bora-hansgrohe nicht nominiert, weil er zuletzt gesundheitlich angeschlagen war und pausieren soll. Mit dabei ist hingegen der Österreicher Marco Haller, der am Sonntag in Hamburg überraschend die Cyclassics gewonnen hatte und dabei den belgischen Star Wout van Aert düpierte. | 22.08.2022 11:21