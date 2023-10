Stand: 29.10.2023 15:49 Uhr RL Nordost: Greifswalder FC rettet gegen Cottbus einen Punkt

Der Greifswalder FC, Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nordost, ist am Sonntag im Topspiel gegen Energie Cottbus kurz vor dem Ende noch zu einem 1:1 (0:0) gekommen. Soufian Benyamina erzielte in der 90. Minute den Ausgleich der gastgebenden Norddeutschen. Greifswald steht auch nach dem 12. Spieltag mit jetzt 26 Zählern in der Tabelle ganz oben. Dahinter folgen mit jeweils einem Punkt Rückstand der BFC Dynamo und der SV Babelsberg 03, der mit 1:0 (1:0) gegen Hansa Rostock II gewann, sowie Cottbus mit 24 Zählern. Tabelle und Ergebnisse | 29.10.2023 15:48