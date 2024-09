Stand: 28.09.2024 18:01 Uhr RL Nordost: Greifswald kommt nicht über Remis hinaus

Der Greifswalder FC kommt in der Fußball-Regionalliga Nordost nicht so richtig in Fahrt. Zu Hause kamen die Greifswalder gegen den Chemnitzer FC nicht über ein 1:1 (0:1) und mussten in der Tabelle oben abreißen lassen. Nach frühem Rückstand gelang Johannes Manske fünf Minuten vor dem Ende nur noch der Ausgleich. Nach fünf Siegen und vier Niederlagen war es für den GFC das erste Remis der Saison. Ergebnisse und Tabelle | 28.09.2024 18:00