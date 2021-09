Stand: 29.09.2021 21:19 Uhr RL Nord: Werder Bremen II übernimmt Platz eins

Werder Bremen II hat in der Staffel Süd der Fußball-Regionalliga Nord zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Grün-Weißen gewannen am Mittwochabend mit 2:1 (0:0) gegen den Lüneburger SK Hansa. Dadurch zog Werder II mit jetzt 15 Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz an Oldenburg vorbei. Der VfB hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Ergebnisse und Tabelle | 29.09.2021 21:14