Stand: 24.09.2022 18:42 Uhr RL Nord: Weiche Flensburg lässt in Delmenhorst Punkte liegen

Der SC Weiche Flensburg 08 hat in der Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga Nord Punkte liegen lassen. Bei Atlas Delmenhorst kamen die Schleswig-Holsteiner nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Dabei hatte Dominic Hartmann die Gäste schon in der ersten Minute in Führung gebracht. Und auch das 2:1 von René Guder (73.) reichte nicht. Dimitrios Ferfelis glich jeweils für die Hausherren aus (61./83.). Außerdem siegte der TSV Havelse mit 2:0 (1:0) beim FC St. Pauli II. Überblick | 24.09.2022 18:35