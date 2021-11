Stand: 05.11.2021 21:49 Uhr RL Nord: Weiche Flensburg 08 siegt beim VfB Lübeck

Der SC Weiche Flensburg 08 hat am Freitagabend zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Gruppe Nord der Fußball-Regionalliga Nord übernommen. Das Team von Trainer Thomas Seeliger gewann am 15. Spieltag mit 2:0 (1:0) beim Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Holstein Kiel II könnte am Sonntag aber durch einen Heimsieg gegen den 1. FC Phönix Lübeck wieder vorbeiziehen. Ergebnisse und Tabelle | 05.11.2021 21:40