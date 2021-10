Stand: 23.10.2021 17:05 Uhr RL Nord: Weiche Flensburg 08 nach Heimsieg Erster

Der SC Weiche Flensburg 08 ist zumindest vorübergehend Tabellenführer der Gruppe Nord in der Fußball-Regionalliga Nord. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Altona 93 mit 4:2 (2:0) und weisen als Erster nun 25 Punkte vor. Der FC Teutonia Ottensen (23) könnte am Sonntag durch einen Heimsieg gegen Aufsteiger 1. FC Phönix Lübeck wieder vorbeiziehen. In der Gruppe Süd gewann Atlas Delmenhorst mit 1:0 (0:0) gegen Hannover 96 II und der SSV Jeddeloh II mit 3:1 (2:0) gegen den VfV 06 Hildesheim. Ergebnisse und Tabellen | 23.10.2021 17:02