Stand: 02.12.2022 22:17 Uhr RL Nord: VfB Lübeck siegt deutlich in Emden

Spitzenreiter VfB Lübeck hat am 21. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord souverän seine Pflichtaufgabe bewältigt. Beim Tabellenletzten Kickers Emden gelang am Freitagabend vor 911 Zuschauern ein 6:0 (2:0). Die Travestädter liegen in der Tabelle deutlich vor den Verfolgern. Ergebnisse und Tabelle | 02.12.2022 22:02