Stand: 09.10.2022 16:09 Uhr RL Nord: VfB Lübeck festigt Tabellenführung

Drittliga-Absteiger VfB Lübeck hat am Sonntag seine Spitzenposition in der Fußball-Regionalliga Nord gefestigt. Die Travestädter gewann am 13. Spieltag mit 2:0 (1:0) bei Teutonia Ottensen. Eintracht Norderstedt holte mit einem 3:1 (0:1) beim FC St. Pauli II wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ergebnisse und Tabelle | 09.10.2022 16:08