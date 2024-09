Stand: 18.09.2024 22:21 Uhr RL Nord: Todesfelde gewinnt Nachholspiel gegen Ottensen

Aufsteiger SV Todesfelde hat in der Fußball-Regionalliga Nord in einem Nachholspiel einen Heimsieg errungen. Die Schleswig-Holsteiner bezwangen am Mittwochabend Teutonia Ottensen mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Morten Liebert (45.+3) und Yasin Varol (53.). Todesfelde kletterte in der Tabelle auf den elften Rang, Ottensen ist Vorletzter. | 18.09.2022 22:20