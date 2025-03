Stand: 29.03.2025 16:16 Uhr RL Nord: TSV Havelse bezwingt SV Meppen

Spitzenreiter TSV Havelse ist in der Fußball-Regionalliga Nord die gewünschte Reaktion nach der Niederlage beim FC St. Pauli II gelungen. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den SV Meppen mit 2:1 (2:1). In einer weiteren Partie siegte Eintracht Norderstedt mit 3:2 (1:1) beim VfB Lübeck.