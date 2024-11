Stand: 08.11.2024 20:37 Uhr RL Nord: Spitzenreiter Havelse siegt bei Werder Bremen II

Der TSV Havelse hat am Freitagabend in der Fußball Regionalliga-Nord seine Spitzenposition gefestigt. Die Niedersachsen gewannen am 18. Spieltag mit 2:0 (1:0) bei Werder Bremen II. Ergebnisse und Tabelle | 08.11.2024 20:36