Stand: 03.05.2024 21:12 Uhr RL Nord: SV Meppen legt im Aufstiegsrennen vor

Der SV Meppen hat am 32. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord seinen 20. Saisonsieg eingefahren und damit im engen Aufstiegsrennen vorgelegt. Tim Möller und Marek Janssen schossen die Emsländer zum 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des HSV. In der Tabelle liegt das Team von Coach Adrian Alipur damit nur noch zwei Punkte hinter Hannover 96 II. Die Niedersachsen können aber am Sonnabend genauso nachlegen wie Phönix Lübeck. Überblick | 03.05.2024 21:12