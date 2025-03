Stand: 05.03.2025 21:06 Uhr RL Nord: Remis zwischen Jeddeloh II und Weiche Flensburg 08

In einem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Nord trennten sich der SSV Jeddeloh II und der SC Weiche Flensburg 08 am Mittwochabend mit einem 1:1 (0:0). Flensburg bleibt in der Tabelle Neunter, der SSV Jeddeloh II Elfter. Ergebnisse und Tabelle | 05.03.2025 21:04