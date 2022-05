Stand: 29.05.2022 16:47 Uhr RL Nord: Phönix Lübeck beendet Abstiegsrunde ungeschlagen

Am letzten Spieltag der Abstiegsrunde in der Fußball-Regionalliga Nord fielen in fünf Partien 22 Tore. Alle Entscheidungen waren aber bereits zuvor gefallen: Das spielfreie Altona 93 muss ebenso in die Oberliga absteigen wie der Heider SV, der FC Oberneuland, der Hannoversche SC und der Lüneburger SK Hansa. Als Spitzenreiter blieb Phönix Lübeck ungeschlagen und feierte einen 4:0-Erfolg beim LSK Hansa, zu dem Haris Hyseini (2), Björn Lambach und Nico Fischer die Tore beisteuerten. Ergebnisse und Tabelle | 29.05.2022 16:44