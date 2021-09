Stand: 15.09.2021 21:34 Uhr RL Nord: Oberneuland 0:0 gegen Delmenhorst

In der Fußball-Regionalliga Nord ist in der Süd-Gruppe der FC Oberneuland am Mittwochabend zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Atlas Delmenhorst hinausgekommen. Delmenhorst belegt den dritten, Oberneuland den vorletzten Rang. Ergebnisse und Tabelle | 15.09.2021 21:30