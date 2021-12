Stand: 27.12.2021 11:34 Uhr RL Nord: Norderstedt - Kiel II neu terminiert

Das Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen Eintracht Norderstedt und Holstein Kiel II ist neu terminiert worden. Die Partie findet am 6. Februar 2022 (14 Uhr) im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion statt. Ursprünglich wären die "Jungstörche" aus Kiel erst am 20. Februar 2022 mit einem Heimspiel gegen Teutonia 05 Ottensen aus der Winterpause gestartet. Für Norderstedt steht das Duell bei Teutonia am 13. Februar an. | 27.12.2021 11:25