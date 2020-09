Stand: 06.09.2020 15:14 Uhr

RL Nord: Lüneburg mit Last-Minute-Treffer zum Punkt

Der Lüneburger SK Hansa hat in der Fußball-Regionalliga-Nord mit einem Treffer in letzter Minute zum Saison-Auftakt noch einen Zähler gerettet. Beim Hamburger SV II kamen die Niedersachsen in der Nordgruppe der Liga zu einem 1:1 (0:0). Faride Alidou hatte die U21 des HSV in Führung gebracht (61.), in der zweiten Minute der Nachspielzeit egalisierte dann Alessandro-Claudio Dente. | 06.09.2020 15:10