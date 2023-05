Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr RL Nord: Lübecks Aufstiegsfeier muss nach 96-Sieg warten

Hannover 96 II hat in der Fußball-Regionalliga Nord bei Werder Bremen II gewonnen. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagnachmittag im Duell der beiden U23-Teams nach frühem Rückstand mit 3:1 (2:1) durch - und vertagten damit die Aufstiegsfeier des VfB Lübeck zumindest um ein paar Stunden. Hätte 96 nicht gewonnen, hätte die Drittliga-Rückkehr der Schleswig-Holsteiner bereits festgestanden. So brauchen die Lübecker heute Abend in Drochtersen (19.30 Uhr) noch einen Punkt. Überblick | 05.05.2023 14:58