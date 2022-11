Stand: 05.11.2022 16:06 Uhr RL Nord: Lübeck rettet Punkt gegen Havelse

Durch ein Tor in der letzten Minute hat der VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga Nord gegen den TSV Havelse noch einen Punkt geholt. Tarik Gözüsirin glich in der Nachspielzeit für den nach wie vor souveränen Tabellenführer zum 2:2 (1:1)-Endstand aus. Ärgster Verfolger bleibt der SSV Jeddeloh II, der sich im Topspiel mit 3:2 (2:0) beim SC Weiche Flensburg durchsetzte. Überblick | 05.11.2022 16:03