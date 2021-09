Stand: 25.09.2021 19:05 Uhr RL Nord: Kantersiege für Weiche Flensburg und Werder II

In der Fußball-Regionalliga Nord hat es sowohl in der Gruppe Nord als auch in der Gruppe Süd jeweils einen Kantersieg gegeben. Der SC Weiche Flensburg 08 gewann am Sonnabend in der Nordgruppe mit 7:1 (3:1) bei Phönix Lübeck und rückte zumindest vorübergehend auf den Spitzenplatz vor. Am Sonntag könnten aber Holstein Kiel II und der FC Teutonia Ottensen an den Flensburgern wieder vorbeiziehen. In der Gruppe Süd siegte Werder Bremen II sogar mit 8:1 (3:0) gegen den VfV Hildesheim. Die Grün-Weißen sind nun Zweiter hinter dem VfB Oldenburg. Ergebnisse und Tabellen | 25.09.2021 18:52