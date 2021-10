Stand: 24.10.2021 17:13 Uhr RL Nord: Holstein Kiel II nun Spitzenreiter

Holstein Kiel II hat in der Nordstaffel der Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung übernommen. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntag 3:0 (1:0) gegen den Heider SV. Der bisherige Spitzenreiter Teutonia 05 Ottensen kam gegen Phönix Lübeck nicht über ein 2:2 hinaus und fiel auf Rang drei zurück. In der Südstaffel feierte Tabellenführer VfB Oldenburg beim 3:1 gegen Oberneuland seinen neunten Sieg im elften Saisonspiel. Ergebnisse und Tabellen | 24.10.2021 17:12