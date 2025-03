Stand: 22.03.2025 21:51 Uhr RL Nord: Holstein Kiel II feiert Auswärtssieg

In der Fußball-Regionalliga Nord gab es nur in einer der drei Partien am Sonnabend einen Sieger. Schlusslicht Holstein Kiel II schöpfte durch ein 1:0 (1:0) beim TuS BW Lohne neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Der SV Meppen kam zu Hause gegen den SV Todesfelde nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, der VfB Oldenburg und der HSV II trennten sich torlos. Ergebnisse und Tabelle | 22.03.2025 21:50