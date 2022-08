Stand: 27.08.2022 16:33 Uhr RL Nord: Hildesheim siegt gegen Havelse

Der VfV 06 Hildesheim ist in der Fußball-Regionalliga Nord Spitzenreiter SC Weiche Flensburg 08 weiter auf den Fersen. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend beim Drittliga-Absteiger TSV Havelse mit 1:0 (1:0). Flensburg hatte am Freitagabend zu Hause mit 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Phönix Lübeck gewonnen. In einem weiteren Sonnabend-Spiel siegte der FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 (1:0) gegen Werder Bremen II.