RL Nord: Heimsiege für Lohne, Hannover 96 II und VfB Oldenburg

Stand: 14.10.2023 16:22 Uhr

Blau-Weiß Lohne und Hannover 96 II bleiben in der Tabelle der Fußball-Regionalliga Nord an Spitzenreiter 1. FC Phönix Lübeck dran. Lohne setzte sich am zwölften Spieltag mit 2:1 (1:1) gegen Eintracht Norderstedt durch, die zweite Mannschaft der "Roten" mit 4:0 (2:0) gegen den Bremer SV. Die Partie von Phönix gegen den Hamburger SV II wurde abgesagt. Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg kam im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SC Spelle-Venhaus zu einem 7:2 (2:1)-Kantersieg. Ergebnisse und Tabelle | 14.10.2023 16:22