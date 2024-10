Stand: 11.10.2024 21:48 Uhr RL Nord: Heimsiege für Drochtersen/Assel und VfB Lübeck

Die SV Drochtersen/Assel hat am Freitagabend in der Fußball-Regionalliga Nord zumindest vorübergehend den Rückstand auf Spitzenreiter TSV Havelse verkürzt. Die Kehdinger siegten am 14. Spieltag zu Hause mit 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger Werder Bremen II. Der VfB Lübeck gewann sein Heimspiel gegen Kickers Emden mit 3:1 (2:0). Havelse empfängt am Sonntag (14 Uhr) den 1. FC Phönix Lübeck. | 11.10.2024 21:38