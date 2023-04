Stand: 23.04.2023 17:42 Uhr RL Nord: Hannover 96 II nur remis bei Phönix Lübeck

Der VfB Lübeck ist dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga ohne eigenes Zutun einen weiteren Schritt näher gekommen. Hannover 96 II - die einzige Mannschaft, die neben Lübeck für die Dritte Liga gemeldet hat - kam am Sonntag in der Regionalliga Nord trotz einer 4:2-Pausenführung nur zu einem 4:4 beim VfB-Stadtrivalen Phönix Lübeck. Die Chancen für die Zweitvertretung von 96 sind aber nur noch rechnerisch vorhanden. Der VfB hat als Spitzenreiter zwölf Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten. Ergebnisse und Tabelle | 23.04.2023 17:12