RL Nord: Hannover 96 II gewinnt Auftakt gegen Atlas

Hannover 96 II ist mit einem 2:1 (0:1) gegen Atlas Delmenhorst in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nord gestartet. Der Aufsteiger war auswärts in der 38. Minute mit Dimitrios Ferfelis in Führung gegangen. In der Schlussphase drehten Moussa Doumbouya (78.) und Eun-Sa Jeong (85.) mit ihren Treffern für die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski die Partie. | 04.09.2020 21:56