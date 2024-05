Stand: 04.05.2024 15:13 Uhr RL Nord: Hannover 96 II festigt Tabellenführung

Die zweite Mannschaft von Hannover 96 II bleibt souveräner Tabellenführer in der Fußball-Regionalliga Nord. Die kleinen "Roten" gewannen ihr Heimspiel gegen Abstiegskandidat SV Jeddeloh II mit 4:0 (1:0) und hielten damit den SV Meppen, der sich am Freitagabend gegen den HSV II mit 2:0 (1:0) durchgesetzt hatte, auf Distanz. Die Tore für Hannover erzielten Foti (2), Damar und Stepantsev. Einen Rückschlag erlitt Phönix Lübeck. Die Schleswig-Holsteiner verloren zu Hause gegen die SV Drochtersen/Assel mit 0:2 (0:0) und fielen in der Tabelle hinter Meppen zurück. Überblick | 04.05.2024 15:12