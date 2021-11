Stand: 06.11.2021 17:11 Uhr RL Nord: Drochtersen/Assel und Delmenhorst siegen

In der Gruppe Nord der Fußball-Regionalliga Nord ist die SV Drochtersen/Assel am Sonnabend zu einem 1:0 (0:0) beim Heider SV gekommen. Die Kehdinger rückten zumindest vorübergehend auf den dritten Rang vor. Auf diesem Platz steht in der Gruppe Süd nun auch Atlas Delmenhorst. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den SSV Jeddeloh II mit 1:0 (0:0). Ergebnisse und Tabelle | 06.11.2021 17:10