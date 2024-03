Stand: 24.03.2024 18:41 Uhr RL Nord: Drochtersen/Assel besiegt Spitzenreiter Hannover 96 II

Die SV Drochtersen/Assel könnte den Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord wieder etwas spannender gemacht haben. Am Sonntag setzten sich die Kehdinger zu Hause mit 2:1 (0:0) gegen Spitzenreiter Hannover 96 II durch. Miguel Fernandes wurde mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Matchwinner. Die U23 der "Roten" liegt aber immer noch acht Punkte vor dem neuen Tabellenzweiten SV Meppen, der schon am Freitabend Phönix Lübeck mit 1:0 (1:0) bezwungen hatte. Die Travestädter sind als Dritter noch mit vier Partien im Rückstand. Ergebnisse und Tabelle | 24.03.2024 18:02