Stand: 26.03.2023 18:42 Uhr RL Nord: Bremer SV kassiert Heimniederlage

Der Bremer SV hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Nord am 30. Spieltag einen Rückschlag erlitten. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag dem VfV 06 Hildesheim zu Hause mit 0:1 (0:1). Der TSV Havelse spielte 2:2 (2:0) gegen den FC St. Pauli II. Ergebnisse und Tabelle | 26.03.2023 17:58