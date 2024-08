Stand: 03.08.2024 16:14 Uhr RL Nord: Aufsteiger Werder Bremen II punktet gegen Eintracht Norderstedt

Aufsteiger Werder Bremen II hat in der Fußball-Regionalliga Nord am ersten Spieltag den ersten Punkt verbucht. Die U23 des Bundesligisten kam am Sonnabend im Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt zu einem 1:1 (0:1). Die Führung der Gäste durch Nick Selutin (18.) glich Maik Lukowicz (71.) aus. Ergebnisse und Tabelle | 03.08.2024 16:02