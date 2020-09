Stand: 13.09.2020 16:57 Uhr

RL Nord: Aufsteiger Ottensen feiert zweiten Sieg

Aufsteiger FC Teutonia Ottensen hat am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord schon den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Hamburger setzten sich am Sonntag im Aufsteiger-Duell mit dem 1. FC Phönix Lübeck mit 2:0 (1:0) durch und belegen in der Gruppe Nord den zweiten Tabellenplatz. Neuer Spitzenreiter der Gruppe Süd ist der SSV Jeddeloh II, der mit 5:3 (2:1) beim HSC Hannover gewann. Ergebnisse und Tabellen | 13.09.2020 16:54