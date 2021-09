Stand: 24.09.2021 21:46 Uhr RL Nord: 2:1-Siege für Delmenhorst und Drochtersen/Assel

Der SV Atlas Delmenhorst hat am neunten Spieltag der Fußball-Regionalliga in der Gruppe Süd einen Auswärtssieg gefeiert. Beim BSV Rehden gelang am Freitagabend ein 2:1 (1:0). In der Gruppe Nord gewann die SV Drochtersen/Assel mit 2:1 (0:0) gegen Schlusslicht Altona 93. Ergebnisse und Tabellen | 24.09.2021 21:44